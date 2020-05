Der Bundestag hat das Mandat für den Einsatz deutscher Soldaten vor der somalischen Küste verlängert.

Mit deutlicher Mehrheit votierten die Abgeordneten dafür, dass weiterhin bis zu 400 Bundeswehrsoldaten als Teil der Anti-Piraterie-Mission der EU eingesetzt werden können. Das Mandat gilt ein weiteres Jahr. Die Operation namens Atalanta dient dem Schutz der internationalen Schifffahrt.



Auf breite Ablehnung stieß bei den Abgeordneten ein Vorschlag der AfD, wegen der Corona-Krise keine neuen Zusagen in der Entwicklungszusammenarbeit mehr zu machen oder in Aussicht zu stellen. Der AfD-Politiker Frohnmaier sagte, die dadurch freiwerdenden Mittel sollten unter anderem genutzt werden, um deutschen Familien und Unternehmern zu helfen, die durch die Corona-Krise in Not geraten seien. Der Grünen-Abgeordnete Kekeritz betonte, soviel Unfug habe er selten auf zwei Seiten Papier gedruckt gesehen.