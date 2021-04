Der CDU-Bundestagsabgeordnete Pfeiffer hat sein Amt als energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion niedergelegt und seinen Rückzug aus dem Parlament angekündigt.

Er werde die bereits erfolgte Nominierung als Kandidat in seinem Wahlkreis zurückgeben, heißt es laut dpa in einer Erklärung des Politikers. Er begründete die Entscheidung mit einem Hackerangriff auf seine Person und seine Vertragspartner, aber auch mit dem Verhaltenskodex, den die Unionsfraktion wegen der Masken-Affäre beschließen will. Zunächst hatte die Zeitung "Welt am Sonntag" über den Rückzug des Abgeordneten berichtet. Nach Informationen des Blatts hatten Hacker vertrauliche Finanzdaten veröffentlicht, die im Zusammenhang mit Unternehmensbeteiligungen Pfeiffers stünden. Der Waiblinger Abgeordneter stand bereits wegen des Vorwurfs von Interessenkonflikten in der Kritik.

