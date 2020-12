Die CDU hat in diesem Jahr fast doppelt so viele Parteispenden erhalten wie in 2019.

Das gab der Deutsche Bundestag auf seiner Internetseite bekannt. Demnach flossen insgesamt 1,1 Millionen Euro an Spenden in die CDU-Kasse. Im vergangenen Jahr waren es rund 475.000 Euro. Der Koalitionspartner SPD musste sich in diesem Jahr mit Spenden von 50.000 Euro begnügen; 2019 waren es noch rund 206.000.



Den weiteren Angaben zufolge kam die CSU auf 340.000 Euro an Spenden, die FDP auf 101.000 und die AfD auf 100.000 Euro. Bei den Grünen waren es 51.000 Euro.



Insgesamt gaben Unternehmen, Verbände und Einzelpersonen in diesem Jahr rund 1,74 Millionen Euro für Großspenden an Parteien aus. Diese sind im kommenden Jahr besonders auf Geld angewiesen, um ihre Kampagnen für die Bundestagswahl im September zu finanzieren.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.