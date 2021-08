Der Bundestag hat wegen der Corona-Krise einer Verlängerung der Feststellung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" zugestimmt.

Für einen entsprechenden Antrag von Union und SPD votierten 325 Abgeordnete. Dagegen stimmten 253 Parlamentarier, fünf enthielten sich. Die Sonderlage gilt damit vorerst für weitere drei Monate, also bis Ende November. Sie wäre Ende September abgelaufen. Der Status gibt dem Bund das Recht, Verordnungen zu erlassen, etwa zu Tests, Impfungen, zum Arbeitsschutz oder zur Einreise.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte zuvor im Bundestag um Zustimmung geworben und erklärt, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Es gehe darum, dass die Länder und Behörden vor Ort eine Rechtsgrundlage für Maßnahmen wie Maskentragen in Bussen und Bahnen benötigten, so lange es noch eine so hohe Zahl Ungeimpfter gebe. Ziel bleibe auch angesichts der ansteckenderen Virusvariante, eine Überlastung des Gesundheitswesens im Herbst zu vermeiden.

