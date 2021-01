Die CSU-Landesgruppe im Bundestag berät auf ihrer weitgehend virtuellen Winterklausur unter anderem über ihre Positionen zur Digitalisierung.

In den Beschlussvorlagen ist etwa eine Mindestbesteuerung für Internetkonzerne sowie die Einführung von Programmieren als Schulfach vorgesehen. Thema ist auch ein - wie es heißt - "neuer Aufbruch" nach der Corona-Pandemie. Dabei soll es etwa um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie um die Stärkung der Pflegeberufe gehen. Die Klausur findet digital sowie zum Teil in Berlin statt.



Landesgruppenchef Dobrindt erklärte am Rande der, er rechne mit einer Kür des gemeinsamen Kanzlerkandidaten mit der CDU erst nach Ostern. In diesem Jahr werde die Aufstellung deutlich später erfolgen als üblicherweise. Die Entscheidung müsse aber deutlich vor der Sommerpause getroffen werden, betonte Dobrindt.

