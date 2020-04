Vertreter von FDP, Linken und Grünen haben die Aufnahme von Flüchtlingen aus Lagern in Griechenland als unzureichend kritisiert.

In Deutschland waren am Samstag die ersten 47 unbegleiteten Minderjährigen angekommen. In einer Bundestagsdebatte erklärte die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, die Situation der Kinder in den Lagern sei unerträglich. Deutschland sollte bei deren Rettung als Vorbild vorangehen. Ähnlich äußerte sich die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Amtsberg. Der Linken-Abgeordnete Brandt sagte, die Elendslager auf den griechischen Inseln müssten geschlossen und die dort lebenden Menschen würdig untergebracht werden.



Der CDU-Fraktionsvize Frei sprach angesichts der Aufnahme erster Kinder von einer humanitären Geste. Er warb für ein gemeinsames europäisches Asylsystem mit klaren Zuständigkeiten und effektivem Schutz der Außengrenzen. Der AfD-Abgeordnete Baumann plädierte dafür, die EU-Grenzschutztruppe Frontex zu stärken.