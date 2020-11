Der Bundestag debattiert über eine Reform des Elterngeldes. Vorgesehen sind zusätzliche Angebote und eine flexiblere Nutzung der Unterstützung. Der Opposition geht die Reform nicht weit genug. Familienministerin Giffey hingegen bewertet die Neuregelungen positiv.

Die SPD-Politikerin sagte in der ersten Lesung des Gesetzentwurfes, es gehe darum, die wirtschaftliche Stabilität von Familien zu stärken und ihnen mehr Partnerschaftlichkeit und Flexibilität zu ermöglichen. So würden beispielsweise die Regeln für den Partnerschaftsbonus vereinfacht, der gezahlt wird, wenn beide in Teilzeit arbeiten. Außerdem sollten Familien einen zusätzlichen Monat Elterngeld erhalten, wenn Kinder sechs Wochen oder mehr zu früh geboren werden.



Die Opposition kritisierte die Reform als nicht weitreichend genug. Der FDP-Abgeordnete Aggelidis meinte, es blieben viele Ungerechtigkeiten und große finanzielle Risiken für Familien. Der AfD-Politiker Huber forderte, das Elterngeld unabhängig von der Aufteilung der Erwerbsarbeit zu verlängern. Die Linken-Abgeordnete Werner kritisierte, dass der Mindestbetrag von 300 Euro auf Hartz-Vier angerechnet wird.

Streit über die Verteilung der Kosten

Mit dem Gesetz will die Bundesregierung die Nutzung des Elterngeldes ausweiten. So soll zum Beispiel die während des Bezugs zulässige Arbeitszeit von 30 auf 32 Stunden pro Woche erhöht werden. Der Partnerschaftsbonus soll flexibler gestaltet werden, um eine gerechte Verteilung von Familien- und Arbeitszeiten zu fördern. Eltern, deren Kind mindestens sechs Wochen zu früh geboren wurde, sollen einen weiteren Basiselterngeldmonat oder zwei weitere Elterngeld-Plus-Monate erhalten



Der Bundesrat gab eine Empfehlung zur Verteilung der Kosten für die neugeschaffenen Möglichkeiten ab. Danach soll sich der Bund an der Finanzierung der neu geschaffenen Aufgaben beteiligen. Die Länderkammer bat in dem verabschiedeten Text auch darum, Vereinfachungen in der Verwaltung anzustreben. Einige Regelungen erschienen zu komplex.

Vorschlag "Familienarbeitszeit"

Die "Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie" fordert eine umfassende Gesetzesreform, die vor allem flexiblere Arbeitsmodelle für Eltern vorsieht. Für den Zeitraum zwischen der Elternzeit mit Elterngeld-Bezug und der Einschulung des jüngsten Kindes schlägt der Verband eine "dynamische Familienarbeitszeit" vor. Dadurch solle die Arbeitszeit der Eltern mit zunehmendem Alter der Kinder nach und nach wieder ansteigen können. Die angedachte "leichte Flexibilisierung" des Elterngelds reiche hingegen nicht aus.



Im Bundestag geht es heute auch um den Infektionsschutz an Schulen und um neue Regeln für Inkassogebühren. Die Abgeordneten wollen zudem eine bessere Vergütung für Anwälte und höhere Gerichtsgebühren beschließen.

