In der Debatte über das Infektionsschutzsgesetz hat der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Grosse-Brömer, die geplante Novellierung verteidigt.

Diese werde für Klarheit und Rechtssicherheit bei den Bürgern sorgen. Es handele sich dabei in erster Linie um ein Parlamentsstärkungsgesetz, das notwenig sei, um in der Bekämpfung der Pandemie weiter voranzukommen, betonte Grosse-Brömer. Man wolle Menschenleben retten und Zustände wie in den europäischen Nachbarländern verhindern.

AfD scheitert mit Antrag auf Vertagung

Der AfD-Politiker Baumann sprach von einer Gesetzesfarce und warf der Großen Koalition eilige Flickschusterei vor. Man könne über die Vorlage so nicht abstimmen, diese müsse zurück in die Ausschüsse, um überarbeitet zu werden. Der FDP-Politiker Buschmann warf der AfD vor, nur Krawall machen zu wollen. Er betonte, das vorgelegte Gesetz sei zwar schlecht, es errichte aber keine Diktatur. Der SPD-Politiker Schneider wehrte sich gegen historische Vergleiche mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933. Dies sei eine Diskreditierung der Demokratie.



Zum Auftakt der Debatte scheiterte ein Versuch der AfD, die Beratungen zu vertagen. Alle übrigen Fraktionen stimmten gegen den Antrag und warfen der AfD vor, eine Blockade des Parlaments zu versuchen.



Nach dem Bundestag will am Nachmittag auch der Bundesrat über die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes abstimmen. Unter anderem soll ein Paragraf eingefügt werden, der im Detail auflistet, welche Schutzmaßnahmen von Landesregierungen und den Behörden verordnet werden können.

