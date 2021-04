Bundesfinanzminister Scholz hat den geplanten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verteidigt.

Die Aufstockung des Budgets sei ein mutiger Schritt, sagte der SPD-Politiker im Bundestag. So könne man durchhalten und die Krise hinter sich lassen. Allerdings bedeute die Rückzahlung der Schulden auch eine erhebliche Belastung für künftige Staatshaushalte. Der AfD-Haushaltspolitiker Boehringer kritisierte, nur ein Drittel des Nachtragshaushalts sei Corona geschuldet. Dies sei ökonomisch völlig unverantwortlich. Sein FDP-Kollege Fricke sprach von einer unkontrollierten Ausgabenwelle vor und warf Finanzminister Scholz Wahlkampf vor. Die haushaltspolitsche Sprecherin der Linksfraktion, Lötsch bemängelte, die Bundesregierung lasse offen, wer die Corona-Kosten bezahle. Sie forderte eine Reduzierung der Verteidigungsausgaben. Der Grünen-Haushaltspolitiker Kindler bemängelte, in dem dem Nachtragshaushalt sei kein Wille zum Gestalten erkennbar. Die Bundesregierung verschiebe die Chance für einen Wiederaufbauplan mit Investitionen in den Klimaschutz und digitale Bildung. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Rehberger, betonte dagegen, der Nachtragshaushalt sei gerechtfertigt, damit Impfstoffe besorgt werden könnten und Familien und Unternehmen geholfen werde.



Finanzminister Scholz will gut 60 Milliarden Euro mehr an neuen Krediten aufnehmen als das Parlament bereits genehmigt hat. Insgesamt ergäbe sich daraus für 2021 eine Rekordverschuldung von mehr als 240 Milliarden

Euro.

