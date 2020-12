Bei den Beratungen im Bundestag zum Etat des Innenministeriums stand die Sicherheitslage in Deutschland im Fokus.

Bundesinnenminister Seehofer konnte an der Debatte wegen einer Corona-Quarantäne nicht persönlich teilnehmen. Berichterstatter Gerster von der SPD betonte, dass bis zum Ende der Legislaturperiode fast 12.000 neue Stellen in den Sicherheitsbehörden geschaffen würden. Das Gewaltmonopol des Staates werde ebenso gestärkt wie die Präventionsarbeit und das jüdische Leben in Deutschland. Die AfD beschuldigte Innenminister Seehofer dagegen, vor der Clankriminalität zu kapitulieren und nicht genug gegen islamistische Gefährder und Linksextremisten zu tun. Die Sicherheitslage in Deutschland sei desolat. Die FDP bemängelte vor allem, dass im Innenministerium zu viele Kompetenzen gebündelt seien. Darum gebe es zu wenig Fokus auf einzelne Themen. Seehofer hinterlasse viele Baustellen, etwa beim Wohnungsbau oder der Digitalisierung. Der Haushalt des Bundesinnenministeriums sieht Ausgaben in Höhe von 18,5 Milliarden Euro vor.



Auf der Tagesordnung stehen zudem die Etats für Gesundheit, Justiz, Verkehr und digitale Infrastruktur sowie für Familie, Frauen, Jugend und Senioren.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.