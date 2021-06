Der Bundestag hat über den Bericht des Untersuchungsausschusses zum Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 debattiert.

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass falsche Einschätzungen, überlastete Beamte und mangelnde Kommunikation zwischen Behörden dazu beigetragen haben, dass der Attentäter nicht gestoppt wurde.



Der FDP-Innenpolitiker Strasser sagte in diesem Zusammenhang, eine ganze Struktur habe versagt. Die Grünen-Politikerin Mihalic warf dem Bundeskriminalamt vor, zu wenig zum Umfeld des Attentäters ermittelt zu haben. Bundestagspräsident Schäuble sprach den Versehrten und den Angehörigen der Opfer im Namen des Parlaments Mitgefühl aus. Einige von ihnen verfolgten die Debatte auf der Tribüne.



Im Dezember 2016 hatte ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert. Insgesamt tötete er 12 Menschen. Es gab außerdem zahlreiche Verletzte. Wenig später wurde der Attentäter auf der Flucht von der italienischen Polizei erschossen.

