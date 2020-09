Der Bundestag berät heute zum ersten Mal über die vorgesehene Erhöhung des Kindergelds im kommenden Jahr.

Den Plänen der Bundesregierung zufolge soll es für das erste und zweite Kind um 15 auf jeweils 219 Euro pro Monat angehoben werden. Für das dritte Kind soll es ab Januar 225 und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 Euro

geben. Parallel dazu werden die Kinderfreibeträge angehoben, was Familien, die kein Kindergeld beziehen, steuerlich entlastet.



Auf Antrag von Union und SPD debattiert der Bundestag am Nachmittag zudem in einer Aktuellen Stunde über Extremismus.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.