Der Bundestag befasst sich heute in einer aktuellen Stunde mit der Versetzung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen.

Außerdem geht es um die Vorkommnisse und Ausschreitungen in Chemnitz. Die AfD hat zu beiden Themen eine Aussprache beantragt. Spitzenvertreter der Großen Koalition werden sich allerdings nicht dazu vor dem Plenum äußern. Die Bundesregierung schickt Innenstaatssekretär Mayer vor. Der CSU-Politiker soll zum Fall Maaßen Stellung beziehen, der wegen seiner umstrittenen Äußerungen zu den Übergriffen in Chemnitz seinen Posten räumt und als Sonderberater ins Innenministerium wechselt.



Der Bundestag befasst sich darüber hinaus mit dem Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Diesen hatte das Kabinett gestern gebilligt. Der Bericht weist darauf hin, dass Löhne und Gehälter sowie die wirtschaftliche Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern auch 28 Jahre nach der Wiedervereinigung noch deutlich unter Westniveau liegen.