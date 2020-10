Der Bundestag widmet sich heute in einer Debatte dem morgigen 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung.

Die Abgeordneten erinnern an den 3.Oktober 1990 und beraten über die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten. Außerdem schließt das Parlament seine Beratungen zum Haushaltsentwurf der Bundesregierung im ersten Durchgang ab. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Debatte über den Etat des Arbeits- und Sozialministeriums, dem größten Posten im Bundeshaushalt. Den Abschluss der Beratungen bildet die sogenannte Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2021, an deren Ende der Gesetzentwurf an den Haushaltsausschuss überwiesen werden soll.



