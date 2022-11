Haushaltsdebatte

Die Haushaltswoche im Bundestag wird fortgesetzt. (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

In der Debatte ging es am Vormittag um die Etats der Ministerien für Arbeit und Soziales sowie Gesundheit. Der CDU-Abgeordnete Braun kritisierte unter anderem fehlende Details zum angekündigten Härtefallfonds für Krankenhäuser, um die hohen Energiepreise abzufedern. Den Kliniken sei bis heute nicht klar, für welchen Zeitraum und in welcher Höhe sie auf Hilfen hoffen könnten. Die Grünen-Politikern Piechotta betonte, der Fonds sei nur deshalb notwendig, weil die Länder die Häuser in den vergangenen Jahren systematisch unterfinanziert hätten. Das eklatanteste Problem sei nicht die Inflation, sondern der Fachkräftemangel.

Am Nachmittag folgen unter anderem die Etats für das Justiz- und das Innenministerium. Darüber hinaus stehen im Bundestag Entscheidungen über mehrere Gesetzesvorhaben an. Abgestimmt wird unter anderem über eine höhere Lkw-Maut ab dem kommenden Jahr.

