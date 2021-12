Blick in den leeren Plenarsaal des Bundestages (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Dabei geht es etwa um eine Impfpflicht für Personal von Kliniken und Pflegeheimen. Außerdem sollen den Ländern mehr Einschränkungen erlaubt werden, wie etwa Schließungen der Gastronomie und eine Beschränkung von Übernachtungs-Angeboten. Die Pläne bedürfen auch der Zustimmung des Bundesrats.

Auf Länderebene hatte das sächsische Parlament gestern eine epidemische Notlage festgestellt. So sollen bestehende Schutzmaßnahmen in der Pandemie fortgesetzt und möglicherweise erweitert werden können, bevor die aktuelle Notfallverordnung am 12. Dezember ausläuft. Sachsen hat mit einem Wert von mehr als 1.200 derzeit die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Auch Brandenburg erwägt, im Landesparlament über die Feststellung einer epidemischen Notlage abzustimmen. In einer gemeinsamen Erklärung argumentierten die Fraktionen der drei Regierungsparteien SPD, CDU und Grüne unter anderem mit der Lage auf den Intensivstationen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.