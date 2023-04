Cum-Ex-Affäre

Ob Olaf Scholz als Hamburger Erster Bürgermeister auf eine Steuernachzahlung der Warburg Bank verzichtet hat, soll ein Untersuchungsausschuss im Bundestag klären. (imago)

CDU und CSU geht es vor allem um die Rolle von Bundeskanzler Scholz. In dessen Zeit als Erster Bürgermeister Hamburgs hatten die Finanzbehörden dort der Bank eine Steuerschuld in Höhe von 47 Millionen Euro erlassen. Diese war im Zusammenhang mit inzwischen als illegal eingestuften Cum-Ex-Geschäften angefallen. Scholz kann sich laut eigener Aussage nicht mehr an die Inhalte mehrerer Treffen mit dem Chef der Warburg-Bank, Olearius, erinnern.

