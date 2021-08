In der laufenden Wahlperiode ist bei besonders vielen Bundestagsabgeordneten die Immunität aufgehoben worden, um Ermittlungen gegen sie zu ermöglichen.

Nach einem Bericht des Portals "Business Insider", der sich auf Zahlen des Bundestags beruft, gab es in dieser Legislaturperiode 23 Fälle. Das seien mehr als vier mal so viele wie in der vorausgegangenen Wahlperiode. Betroffen seien insgesamt 18 Politiker aller Parteien außer der Grünen.



Die Gründe, warum Ermittlungsbehörden gegen Abgeordnete vorgehen wollten, waren unterschiedlich. Darunter sind etwa Fälle wie die Masken-Affäre der Union. In diesem Rahmen ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen die ehemaligen Unions-Abgeordneten Nüßlein und Löbel. Anderen Politikern wurden Bestechlichkeit, Untreue, Hausfriedensbruch oder Steuervergehen vorgeworfen. Spitzenreiter bei den Immunitätsverfahren ist laut "Business Insider" die AfD.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.