Der Bundestag hat den Beitritt Deutschlands zum internationalen Vertrag für den Schutz der Rechte von indigenen Völkern beschlossen.

Das Parlament billigte gestern Abend mit großer Mehrheit ein entsprechendes Vertragsgesetz. Das Abkommen der Staaten der Internationalen Arbeitsorganisation regelt unter anderem, dass eingeborene und in Stämmen lebende Völker angehört werden müssen, wenn auf ihrem Gebiet Rohstoffe ausgebeutet werden. Zudem müssen sie an Nutzung, Bewirtschaftung und Erhalt dieser Ressourcen beteiligt werden. Das Abkommen untersagt zudem ihre Diskriminierung.



Die Konvention ist seit 1991 in Kraft. Ratifiziert haben sie bislang aber erst 23 Staaten. Durch den Vertrag werden nach Schätzung der Vereinten Nationen rund 5.000 indigene Völker und damit mehr als 370 Millionen Menschen in etwa 90 Staaten geschützt.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.