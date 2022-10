Der Bundestag hat über die Kommissionsvorschläge zu Entlastungen in der Energiekrise diskutiert. (picture alliance/dpa/Fabian Sommer )

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jung kritisierte die Bundesregierung für ihr spätes Handeln. Die im Juli beschlossene Gasumlage sei ein großer Fehler gewesen. Man habe dadurch viel Zeit verloren und die Kommission in eine unzumutbare Situation gebracht, unter Zeitdruck Vorschläge zu erarbeiten. Die ins Gespräch gebrachte Gaspreisbremse wirke in diesem Winter nicht und die angedachte Einmalzahlung an Gasverbraucher und Fernwärmenutzer werfe viele Fragen auf. Der AfD-Abgeordnete Kraft ergänzte, dass die Vorschläge der Kommission die Nutzer alternativer Heizquellen wie Holzpellets oder Öl unberücksichtigt ließen. Auch in diesen Bereichen gebe es eine eklatante Preissteigerung. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Bartsch, sagte, die Regierung verkenne die Situation der Menschen im Land. Deutschland befinde sich in der größten Krise der Nachkriegszeit. Das Handeln der Ampelkoalition sei unzureichend.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.