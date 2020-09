Der Bundestag hat drei Milliarden Euro für die Modernisierung der deutschen Krankenhäuser bewilligt.

Ein Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn wurde mit der Stimmenmehrheit der Großen Koalition und der FDP verabschiedet. Mit dem Geld sollen die Kliniken vor allem bei der Digitalisierung unterstützt werden. Die Bundesländer sollen dazu weitere 1,3 Milliarden Euro aufbringen.



Spahn sagte in der Debatte, damit werde so viel wie nie zuvor in die Krankenhäuser investiert. Diese seien das Rückgrat der medizinischen Versorgung.



Der Bundestag befasst sich heute auch mit der geplanten Wahlrechtsreform. Weitere Themen sind eine Prämie für Pflegekräfte, der Bericht zum Stand der Deutschen Einheit und der Bundeswehr-Einsatz im Irak.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.