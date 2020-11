Der Bundestag debattiert in einer Aktuellen Stunde über die Stör-Aktionen von rechten Aktivisten im Reichstagsgebäude am vergangenen Mittwoch.

Dabei waren auf den Fluren des Reichstagsgebäudes während der Debatte zum Infektionsschutzgesetz Abgeordnete von Gästen dreier AfD-Parlamentarier bedrängt, gefilmt und beleidigt worden. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, bezeichnete die Vorfälle als Tiefpunkt einer dauerhaften Strategie der AfD. Es sei ein Angriff auf das freie Mandat und die freie Demokratie. Der FDP-Parlamentarier Buschmann sprach von einem Tabubruch. Die AfD wolle ein Klima der Bedrohnung schaffen, mit dem Parlamentarier von ihrer Arbeit abgehalten werden sollten. Die Bundestags-Vizepräsidentin Pau von der Partei Die Linke nannte die Vorfälle menschenverachtend und demokratiefeinlich. Die Grünen-Abgeordnete Haßelmann forderte strafrechtliche Konsequenzen für die beteiligten AfD-Abgeordneten. Sie hätten genau gewusst, welche Personen sie in den Bundestag einladen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneiders, sagte im Deutschlandfunk, man erlebe eine Verrohung der Sitten. Dem müssen man Einhalt gebieten. Irgendwann seien es nicht mehr nur Worte, sondern auch Gewalt. So etwas dürfe es in Deutschland nicht geben.



Der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland bat für die Vorfälle um Entschuldigung. Zugleich warf er den Abgeordneten doppelte Bewertungsmaßstäbe vor und verwies auf Stör-Aktionen von Umweltschutzorganisationen in der Vergangenheit. Die AfD-Abgeordneten Bystron und Hemmelgarn sollen sich laut einem Beschluss ihrer Fraktion beim Bundestag entschuldigen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern einer Fraktionssitzung.

