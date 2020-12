Der Bundestag hat sich gegen die Schaffung eines Bundesbeauftragten für Christenverfolgung in Deutschland ausgesprochen.

Ein entsprechender Antrag der AfD-Fraktion wurde mit breiter Mehrheit abgelehnt. Der Bundesbeauftragte für Religionsfreiheit, Grübel, kritisierte die Zuspitzung auf das Christentum in der Frage. Zwar seien Christen nach einem Bericht der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte weltweit die am meisten von Verfolgung betroffene Glaubensgemeinschaft. Es gebe aber auch in Deutschland einen Anstieg der Gewalt gegen religiöse Minderheiten. Allerdings seien davon in erster Linie Juden und Muslime betroffen, meinte der CDU-Politiker.



Der AfD-Bundestagsabgeordnete Friesen betonte dagegen, in Deutschland seien Christen und insbesondere zum Christentum konvertierte Geflüchtete massiver Bedrohung ausgesetzt.

