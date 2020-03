Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan wird um ein weiteres Jahr verlängert.

Der Bundestag in Berlin beschloss die Fortsetzung des Mandats bis Ende März 2021. Die Bundeswehr berät und unterstützt die afghanischen Sicherheitskräfte mit bis zu 1.300 Soldaten. Der Einsatz deutscher Soldaten am Hindukusch hatte als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA begonnen.