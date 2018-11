Außenminister Maas hat im Bundestag für den UNO-Migrationspakt geworben.

Migration sei ihrem Wesen nach global und könne nur auf internationaler Ebene gesteuert werden, sagte der SPD-Politiker. Ziel sei es, die illegale Migration einzudämmen. Daher liege der Migrationspakt im ureigensten Interesse Deutschlands. Heftiger Widerspruch kam von der AfD. Ihr innenpolitischer Sprecher, Curio, sagte, der Pakt sei ein trojanisches Pferd. Er ermögliche eine uferlose, weltweite Migration.



Der UNO-Migrationspakt soll Flucht und Migration auf internationaler Ebene regeln und im Dezember verabschiedet werden. Mehrere Länder haben angekündigt, gegen den Pakt zu stimmen.



Zuvor hatte der Bundestag den Weg für für Milliardeninvestitionen des Bundes in die Bildung freigemacht. Für die erforderliche Änderung des Grundgesetzes stimmten neben Union und SPD auch FDP, Grüne und Linkspartei. Damit sollen Investitionen in die digitale Ausstattung und in die Bausubstanz der Schulen möglich werden. Gegen die Reform sprach sich nur die AfD aus. Der Abgeordnete Frömming meinte, die geplante Verfassungsänderung sei ein Frontalangriff auf die föderalen Strukturen des Staates.



Bundesfinanzminister Scholz sprach dagegen von einer guten Entscheidung. Damit könne die Digitalisierung dem internationalen Standard angepasst werden, sagte Scholz in Berlin. Er widersprach den Sorgen, dass der Föderalismus Schaden nehmen könne. Der Bundesrat entscheidet am 14. Dezember über das Projekt. Wie im Bundestag ist auch dort eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.



Die Abgeordneten diskutieren zudem einen Gesetzentwurf, mit dem die Regeln der sogenannten Mietpreisbremse verschärft werden sollen.