Grundgesetzänderung

Bundestag entscheidet über Sonderausgaben für die Bundeswehr

Der Bundestag stimmt am Mittag über die Sonderausgaben für die Bundeswehr ab. In den kommenden Jahren sollen 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Ausrüstung der Streitkräfte fließen. Für das Vorhaben ist eine Grundgesetzänderung nötig.

03.06.2022