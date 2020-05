Der Bundestag entscheidet heute über eine Ausweitung des Einsatzes deutscher Soldaten im westafrikanischen Krisenstaat Mali.

Nach Plänen der Großen Koalition sollen im Rahmen des EU-Ausbildungseinsatzes künftig bis zu 450 Bundeswehrangehörige entsendet werden können. Das wären 100 mehr als bisher. Die Soldaten sollen unter anderem malische Streitkräfte begleiten und ein Ausbildungszentrum aufbauen. Zudem soll das Mandatsgebiet auf die vier anderen Sahelstaaten Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad ausgeweitet werden. Daneben ist die Bundeswehr in Mali auch an dem UNO-Einsatz Minusma beteiligt, der nahezu unverändert mit bis zu 1.100 Soldaten fortgesetzt werden soll. Auch darüber stimmt der Bundestag heute ab.



In erster Lesung behandelt wird außerdem ein Gesetz, das weitere Beschränkungen für Tabakwerbung vorsieht. So soll

Plakatwerbung schrittweise ab 2022 verboten werden. Erweiterte Einschränkungen sind auch für Kinowerbung und Marketingaktionen geplant.