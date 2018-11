Der Bundestag entscheidet am Vormittag über das Rentenpaket der Koalition.

Mit der Reform sollen der Beitragssatz und das Rentenniveau, also das Verhältnis der Altersbezüge zu den Löhnen, bis 2025 stabilisiert werden. Außerdem enthält sie Verbesserungen bei der Mütter- und der Erwerbsminderungsrente. Der Steuerzahlerbund kritisierte, durch die Maßnahmen entstünden den Steuer- und Beitragszahlern in den kommenden acht Jahren Mehrkosten von 50 Milliarden Euro.



Der Bundestag entscheidet heute außerdem über die Schaffung eines sozialen Arbeitsmarkts für Langzeitarbeitslose sowie über Entlastungen für Familien in Form eines höheren Kindergeldes und höherer Kinderfreibeträge. Die Linkspartei kritisiert, dass arme Familien nicht davon profitierten, weil die Erhöhung vollständig mit Hartz-IV-Leistungen verrechnet werde.



Wir übertragen die Debatte ab 9 Uhr im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.