Der Solidaritätszuschlag in Deutschland soll ab 2021 für 90 Prozent der bisherigen Zahler wegfallen.

Das will der Bundestag heute beschließen. Menschen mit höherem Einkommen sollen nur teilweise oder gar nicht entlastet werden. Union und FDP kritisieren das und fordern, dass der Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft wird. Der Bundestag will zudem die Weichen für eine Impfpflicht gegen Masern stellen. Bei Verstößen würden dann Bußgelder bis zu 2500 Euro drohen. Ein weiteres Thema im Plenum ist die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Ferner geht ist im Parlament heute eine Aktuelle Stunde zum Arbeitsplatzabbau in der Automobilindustrie angesetzt.