Der Bundestag entscheidet heute über Strafverschärfungen für sexuelle Gewalt gegen Kinder.

Der Gesetzentwurf der Großen Koalition sieht vor, dass Misshandlungen von Minderjährigen sowie die Verbreitung, der Besitz und die Beschaffung von Bildern und Filmen mit kinderpornografischen Inhalten künftig als Verbrechen geahndet werden. Somit wäre eine Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis vorgesehen. Außerdem sollen Ermittler mehr Befugnisse bei der Handy- oder Computerüberwachung im Zusammenhang mit solchen Straftaten bekommen. Begründet wird das Vorhaben auch damit, dass sich durch Internet, Onlinespiele, soziale Netzwerke und Chats das Gefährdungspotential für Kinder sowohl in der virtuellen als auch der realen Welt erhöht habe. Dadurch bestehe "leichter denn je" die Möglichkeit, aus sexuellen Absichten heraus Kontakt zu Minderjährigen herzustellen.



Die Abstimmung findet auch vor dem Hintergrund der umfangreichen Missbrauchsfälle in Münster, Lügde und Bergisch Gladbach statt, die in den vergangenen Jahren aufgedeckt worden waren.

