Im Bundestag in Berlin haben die entscheidenen Beratungen über mehrere Gesetze zum Asylrecht, zu Abschiebungen und zur Einwanderung begonnen. Die Bundesregierung will unter anderem erreichen, dass mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden.

Dazu sollen die Befugnisse von Polizei und Behörden ausgeweitet werden. Unter anderem ist vorgesehen, Ausreisepflichtige auch in regulären Gefängnissen zu inhaftieren und nicht wie bisher nur in separaten Einrichtungen.



Ein weiteres Gesetz zielt darauf, die Einwanderung von Fachkräften zu erleichtern, etwa durch mehr befristete Visa zur Arbeitssuche.



Die Opposition kritisierte vorab, sie habe nicht genügend Zeit gehabt, um die umfangreichen Gesetzesänderungen zu prüfen. Die Koalition hatte sich erst an diesem Montag auf ein Paket aus insgesamt acht Reformen verständigt.



Zum Auftakt der Debatte verteidigte Innenminister Seehofer die geplanten Gesetze. Kein Land der Welt könne unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen. Nur mit einer Begrenzung der Zuwanderung könne eine Integration gelingen, sagte der CSU-Politiker.