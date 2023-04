Der Bundestag erinnert heute an den Aufstand im Warschauer Ghetto 1943. (IMAGO / Reinhard Schultz)

Bundestagspräsidentin Bas sagte, man verneige sich vor den Aufständischen und allen Opfern. Man verneige sich vor den ermordeten, verschleppten, gefolterten, entrechteten, gedemütigten und beraubten Jüdinnen und Juden Europas. Der Aufstand sei ein "aussichtsloser Kampf" gewesen, in dem Würde und Mut gegen tiefste Menschenverachtung und Grausamkeit angetreten seien.

In Polen hatte Bundespräsident Steinmeier gestern als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede bei einer Gedenkfeier gehalten.

Die Nationalsozialisten hatten das Ghetto 1940 in Warschau errichtet. Am 19. April 1943 begann dort ein Aufstand gegen die deutschen Besatzer, der nach mehreren Wochen niedergeschlagen wurde. Bei den Kämpfen starben nach Schätzungen mehr als 12.000 Jüdinnen und Juden, etwa 30.000 Menschen wurden später erschossen, 7.000 in Vernichtungslager transportiert.

