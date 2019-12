In Deutschland dürfen Wölfe in Zukunft einfacher abgeschossen werden, um Schafe und andere Nutztiere zu schützen.

Ein entsprechendes Gesetz verabschiedete der Bundestag in Berlin mit den Stimmen der Großen Koalition, alle Oppositionsparteien waren dagegen. Der CDU-Abgeordnete Färber wies darauf hin, dass im vergangenen Jahr durch 639 Wolfsangriffe bundesweit rund 2.060 Tiere gerissen worden seien. In Zukunft soll ein Abschuss auch dann möglich sein, wenn unklar ist, welcher Wolf eine Herde angegriffen hat. Es dürfen so lange Wölfe in der entsprechenden Gegend geschossen werden, bis kein Tier mehr gerissen wird - auch wenn dafür ein ganzes Rudel getötet wird.