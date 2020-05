Der Bundestag berät heute erstmals über die geplante Grundrente.

Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil sieht vor, dass ab 2021 rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten einen Zuschlag bekommen können. Die Sozialdemokraten hatten in der Regierungskoalition mit der Union heftig um das Projekt gerungen. Angesichts der finanziellen Belastungen in der Coronakrise wird inzwischen wieder Kritik an dem Vorhaben laut. Arbeitgeberpräsident Kramer forderte, das Projekt zu stoppen. Da die jetzigen Pläne so nicht umsetzbar seien, täte das Parlament gut daran, das Vorhaben zu verschieben, zu korrigieren oder am besten ganz sein zu lassen, sagte Kramer laut einer Mitteilung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.