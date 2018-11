Der Bundestag hat den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Für den Entwurf stimmten 366 von 650 anwesenden Abgeordneten, 284 votierten dagegen. Es gab keine Enthaltungen. Vorgesehen sind Ausgaben von 356,4 Millliarden Euro, das sind knapp 13 Milliarden mehr als in diesem Jahr.

Die Große Koalition will unter anderem zusätzliche Mittel für Verteidigung, Entwicklungshilfe und Soziales bereitstellen. Auf neue Schulden wird zum sechsten Mal in Folge verzichtet.



Als letzter Einzeletat wurde über den Haushalt von Arbeitsminister Heil debattiert, der mit 145 Milliarden Euro der größte des gesamten Bundeshaushalts ist. Der SPD-Politiker sprach sich in der Diskussion über Reformen des Sozialstaats gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen aus. Man müsse in erster Linie in Qualifizierung und Weiterbildung investieren. Die Opposition kritisierte die Vorschläge der Regierung zur Grundsicherung als unsolide. Das Geld werde nicht sinnvoll eingesetzt.