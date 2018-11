Bundesfamilienministerin Giffey hat zur Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland aufgerufen.

Ein so reiches Land wie Deutschland dürfe Kinderarmut nicht hinnehmen, sagte die SPD-Politikerin in der Debatte zum Etat ihres Bereiches. Kernpunkt des Budgets des Familienministeriums sei daher die Unterstützung von Familien mit kleinen Einkommen. Fünf Milliarden Euro stünden für die frühkindliche Förderung zur Verfügung. Kritik kam von der Opposition. Der Linken-Politikerin Werner gehen die Vorkehrungen der Regierung nicht weit genug. Familien, die von Hartz-IV leben müssten, kämen nicht in den Genuss der Förderungsleistungen. Die Abgeordnete Deligöz von den Grünen kritisierte, dass die staatlichen Mittel nicht zweckgebunden seien.



Zuvor debattierte der Bundestag über die Haushalte des Wirtschaftsministeriums, des Justizministeriums und des Gesundheitsministeriums.