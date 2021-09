Im Bundestag hat die Sitzung des Finanzausschusses zu den Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Spezialeinheit FIU begonnen. Bundesfinanzminister Scholz muss sich persönlich den Fragen der Abgeordneten stellen. FDP, Grüne und Linke hatten die Sondersitzung beantragt, nachdem die Osnabrücker Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung im Finanz- und im Justizministerium durchgeführt hatte.

Auch die Union fordert von Scholz Aufklärung über Missstände bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland sowie eine Stellungnahme zu seiner Verantwortung. Die beim Zoll angesiedelte Financial Intelligence Unit untersteht dem Finanzministerium. Mitarbeiter sollen Hinweise auf Geldwäsche nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben haben. Die Justiz ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt.



Der CSU-Politiker Michelbach sagte im Deutschlandfunk, Scholz müsse reinen Tisch machen und zu Missständen bei der Geldwäsche-Bekämpfung Stellung nehmen. Deutschland sei zu einem Eldorado für Geldwäscher geworden, betonte der Obmann des Ausschusses. Der Minister müsse erklären, was er dagegen getan habe. Dass Scholz die Notwendigkeit der Durchsuchungen in seinem Ministerium in Frage gestellt habe, sei ein Tabubruch gewesen. Scholz untergrabe damit die Unabhängigkeit der Justiz.



Der Linken-Politiker De Masi sagte im ZDF, er halte das für Getöse. Es sei auch die Union gewesen, die das Chaos bei der Anti-Geldwäsche-Behörde mitzuverantworten habe.



