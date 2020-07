Der Finanzausschuss des Bundestags will Mitte kommender Woche in einer Sondersitzung über den milliardenschweren Bilanzskandal bei dem Finanzdienstleister Wirecard beraten.

Darauf verständigten sich die Obleute der Bundestagsfraktionen. Neben Finanzminister Scholz soll auch Wirtschaftsminister Altmaier geladen werden. Die Grünen-Obfrau Paus sagte in Berlin, die parlamentarische Aufklärung auf die lange Bank zu schieben, sei keine Option.



Bei der Sondersitzung soll es unter anderem darum gehen, welche Verantwortung der Bundesfinanzminister trägt, und ob die Bundesregierung Wirecard noch unterstützte, als der Verdacht von Unregelmäßigkeiten bereits im Raum stand.



Scholz selbst wies Kritik der Opposition zurück. Man habe die Bereitschaft alles aufzuklären, was notwendig sei, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Fricke, mahnte im Deutschlandfunk eine bessere Qualifizierung in den Aufsichtsbehörden an, was Digitalisierung anbelangt (Audio-Link).

Ex-Vorstand Marsalek hat sich laut Medien nach Russland abgesetzt

Der flüchtige frühere Wirecard-Vorstand Marsalek hat sich einem Zeitungsbericht zufolge nach Russland abgesetzt. Der Manager sei auf einem Anwesen westlich von Moskau unter Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU untergebracht, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmer-, Justiz- und Diplomatenkreise. Zuvor habe Marsalek erhebliche Summen in Form von Bitcoins aus Dubai nach Russland geschafft. Das Magazin "Der Spiegel" hatte kürzlich ebenfalls berichtet, Marsalek könnte sich in Russland oder auch in Weißrussland aufhalten.



Der Zahlungsdienstleister Wirecard hatte Mitte Juni ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und kurz darauf Insolvenz angemeldet.