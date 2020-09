Die Neuverschuldung im kommenden Jahr ist nach den Worten von Bundesfinanzminister Scholz die Voraussetzung dafür, dass Deutschland gut durch die Corona-Krise kommt.

Die Hilfsmaßnahmen dürften nicht abrupt enden, sagte der SPD-Politiker bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs für 2021 im Bundestag. In der Krise müsse man zeigen, wer man sei, betonte der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten. Der Haushaltsentwurf sieht eine Neuverschuldung von rund 92 Milliarden Euro vor. Wenn der Staat dies nicht mache, riskiere er, später noch viel mehr Geld auszugeben und die Zukunft aufs Spiel zu setzen. Scholz hob unter anderem die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes hervor. Der Haushaltsentwurf umfasst insgesamt Ausgaben in Höhe von 413,4 Milliarden Euro.

"Nicht bei sozialer Sicherheit und kommunaler Infrastruktur sparen"

Der Fraktionsvorsitzende der Union, Brinkhaus, sagte in der Debatte, nach dem kommenden Jahr müsse man wieder eine schwarze Null erreichen. Der Grünen-Haushaltsexperte Kindler entgegnete, man dürfe nicht bei sozialer Sicherheit und kommunaler Infrastruktur sparen, nur um 2022 wieder zur Schuldenbremse zurückzukehren.



Für die AfD zog deren haushaltspolitischer Sprecher Boehringer die Notwendigkeit der Hilfsmaßnahmen in der Coronakrise grundsätzlich in Zweifel. Der FDP-Abgeordneter Fricke warf die Frage auf, ob Rekordschulden wirklich das seien, was Bundeskanzlerin Merkel nach der Legislaturperiode hinterlassen wolle. Die Linken-Abgeordnete Lötzsch verlangte als Antwort auf die Corona-Krise die Abschaffung der Schuldenbremse und eine Vermögenssteuer für Millionäre.

