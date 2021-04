Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal befragt heute Bundesfinanzminister Scholz.

Die Union und Teile der Opposition geben dem SPD-Politiker eine Mitschuld an der Affäre. Scholz' Ministerium ist zuständig für die Finanzaufsicht Bafin, der in dem Fall schwere Fehler vorgeworfen werden. Der inzwischen insolvente Wirecard-Konzern hatte Mitte 2020 eingestanden, dass in der Bilanz aufgeführte 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar sind. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht mittlerweile von gewerbsmäßigem Bandenbetrug aus.



Gestern hatte der Untersuchungsauschuss bereits Bundesjustizministerin Lambrecht und Finanzstaatssekretär Kukies befragt. Beide wiesen eine Mitschuld zurück. Morgen soll dann Bundeskanzlerin Merkel vor dem Ausschuss auftreten.

