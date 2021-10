Verteidigungspolitiker mehrerer Bundestags-Fraktionen wollen einer für Mittwoch geplanten Veranstaltung zur Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes fernbleiben.

Als Grund führen sie an, dass der gewählte Zeitpunkt unpassend sei. Darüber hatte zuerst das ARD-Fernsehen berichtet. Die Fraktionen von Union, SPD, Grünen und FDP haben demnach ihre Teilnahme abgesagt. Es sei deplatziert, ein so wichtiges Thema wie die Aufarbeitung von 20 Jahren Engagement in Afghanistan so kurz nach der Wahl und mitten in der Sondierungsphase für eine neue Regierung zu beginnen, hieß es. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte zu der ganztägigen Veranstaltung mit dem Titel "20 Jahre Afghanistan - Startschuss für eine Bilanzdebatte" geladen. Daran nehmen unter anderem Außenminister Maas und der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, teil.



Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sprach von einer Brüskierung des Parlaments. Der neu gewählte Bundestag sei nicht konstituiert, der Bundestag in seiner alten Zusammensetzung habe ebenso wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer für so eine wichtige Evaluation kein Mandat mehr.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.