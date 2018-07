Ein neues Datenprojekt wirft ein Schlaglicht auf die geringe Vertretung von Frauen im Bundestag.

Nach der Analyse ist die Zahl der männlichen Parlamentarier mit den zehn häufigsten Vornamen so groß wie die aller weiblichen Abgeordneten seit 1949. Ein zweites Datenprojekt vergleicht die Zusammensetzung des Parlaments unter anderen Gesichtspunkten mit der der Gesamtbevölkerung. Ergebnis: gemessen an der Normalität im Land sind Muslime stark unterrepräsentiert, genauso wie Alleinstehende und Menschen mit Behinderung. Auch Menschen, die auf dem Dorf wohnen oder Schule mit dem Hauptschulabschluss verlassen haben, kommen im echten Leben sehr häufig vor - in der Volksvertretung findet man sie kaum.



Mehr dazu finden Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.