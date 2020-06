Der Bundestag in Berlin hat der Opfer des Volksaufstands in der DDR vor 67 Jahren gedacht.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, sagte, die DDR habe die Freiheit vieler Menschen systematisch beschnitten; sie sei ein Unrechtsstaat gewesen. Bundestagsvizepräsidentin Pau von der Linkspartei erklärte, der 17. Juni 1953 sei in der DDR ein schwarzer Tag gewesen. Ein Sozialismus, in dem soziale Rechte sowie Freiheits- und Bürgerrechte nicht gleichwertig seien, sei kein Sozialismus. Redner aller Fraktionen würdigten den Mut der Frauen und Männer, die damals für freie Wahlen auf die Straße gegangen waren.



Schätzungen zufolge beteiligten sich an den Protesten rund eine Million Bürger. Sie wurden durch Panzer der Sowjetarmee blutig niedergeschlagen. 50 Menschen starben.



In Berlin nahm der Beirat für das geplante Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft seine Arbeit auf. Ein Konzept soll bis zum Spätherbst erarbeitet werden.