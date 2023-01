Holocaust-Gedenktag

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). (Jens Kalaene/dpa)

Im Mittelpunkt der Gedenkfeier des Bundestags stehen in diesem Jahr erstmals Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität verfolgt wurden. Bundestagspräsidentin Bas will in der Gedenkstunde auch daran erinnern, dass die Verfolgung von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und anderen Minderheiten nach dem Ende des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik zunächst weiterging.

Die Gedenkrede wird die Holocaust-Überlebende Rozette Kats halten. Der Schauspieler Jannik Schümann und die Schauspielerin Maren Kroymann werden Texte über zwei Opfer vortragen, deren Lebensgeschichten exemplarisch für die Verfolgung sexueller Minderheiten während des Nationalsozialismus sind.

Auf weiteren Veranstaltungen im ganzen Land wird heute auch an die von den Nazis verfolgten und ermordeten Juden, Sinti und Roma, Behinderten und Vertreter anderer Opfergruppen erinnert. - 1996 hatte der damalige Bundespräsident Herzog den Tag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee als Gedenktag proklamiert.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.