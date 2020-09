Der Bundestag setzt am Vormittag die Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr fort.

Dabei wird die Debatte über den Etat des Kanzleramts wie immer zur Generalaussprache über die Politik der Bundesregierung genutzt werden. Als erste spricht für die größte Oppositionsfraktion die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel. Anschließend will Bundeskanzlerin Merkel das Wort ergreifen. Es wird erwartet, dass die Diskussion ganz im Zeichen der Coronakrise stehen wird.



Der Haushaltsentwurf von Finanzminister Scholz sieht insgesamt Ausgaben von mehr als 413 Milliarden Euro vor, darunter rund 96 Milliarden Euro an neuen Krediten. Nach Abschluss der Haushaltswoche am Freitag wird über die Ausgabenpläne im zuständigen Ausschuss beraten, bevor der Bundestag endgültig darüber befindet.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.