Der Bundestag hält heute seine Generaldebatte über den Haushalt 2019 ab.

Zum Anlass nehmen die Parlamentarier die Vorstellung des Etats der Bundeskanzlerin. Merkel will zunächst etwas zur Regierungspolitik allgemein sagen, anschließend sprechen Vertreter der Oppositions- und der Regierungsfraktionen. Mehrere Oppositionspolitiker forderten die Bundeskanzlerin auf, sich zu den Kontroversen um Verfassungsschutzpräsident Maaßen und Bundesinnenminister Seehofer zu äußern.



Deutsche Wirtschaftsverbände appellierten vor der Generaldebatte im Bundestag an Politiker aller Fraktionen, sich gegen Fremdenhass zu positionieren. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Kempf, sagte der "Rheinischen Post", man müsse sich klar abgrenzen von jeglichem fremdenfeindlichen und intoleranten Verhalten, sonst gerieten soziale Sicherheit und innerer Frieden in Gefahr. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Schweitzer.