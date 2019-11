In der Bundestagsdebatte über den Haushaltsentwurf für 2020 steht heute die Aussprache über den Etat des Kanzleramts an.

Diese nutzt die Opposition üblicherweise für eine grundsätzliche Kritik an der Arbeit der Bundesregierung. Als größte Oppositionsfraktion hat zunächst die AfD das Wort. Anschließend spricht Bundeskanzlerin Merkel.



Im Laufe des Tages werden die Einzeletats für das Auswärtige Amt sowie für die Ressorts Verteidigung und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beraten. Der Gesamtetat in Höhe von 362 Milliarden Euro soll am Freitag verabschiedet werden. Zum siebten Mal hintereinander sieht er für den Bund keine Aufnahme neuer Schulden vor.



Wir übertragen die Bundestags-Debatte ab 9 Uhr im Live-Stream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.