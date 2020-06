Der Bundestag in Berlin hat mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD ein Gesetz gegen Hass im Internet verabschiedet. Danach müssen soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter künftig bestimmte Inhalte nicht nur löschen, sondern sofort dem Bundeskriminalamt melden. Um die Täter schnell zu identifizieren, müssen sie auch IP-Adressen weitergeben.

Bundesjustizministerin Lambrecht sagte, die Reform sei für die Verteidigung der Demokratie und des Rechtsstaats von zentraler Bedeutung. Die Grünen-Abgeordnete Künast sagte, es sei gut, dass es das Gesetz gebe; aber dass massenhaft Benutzerdaten ohne vorherige rechtliche Prüfung an das BKA gingen, sei nicht in Ordnung. Der Linken-Parlamentarier Movassat sprach von einer Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Vertreter der FDP kritisierten die Herausgabe von Passwörtern durch Telemedienanbieter. Der AFD-Abgeordnete Brandner meinte, durch Begriffe wie Hasskriminalität und Hassrede werde die Grenze der Meinungsfreiheit bewusst verwischt.



Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel in einer Regierungserklärung angesichts der Corona-Pandemie mehr Zusammenhalt in Europa angemahnt. An die Mitgliedstaaten appellierte sie, bis Ende Juli eine Einigung über den europäischen Hilfsfonds zu ermöglichen.