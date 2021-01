Nach dem Sturm auf das US-Kapitol will die Große Koalition im Bundestag das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet möglichst rasch verabschieden.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Frei, sagte der "Rheinischen Post", die Vorgänge in Washington machten noch einmal deutlich, welche Wirkungsmacht den sozialen Netzwerken innewohne. SPD-Fraktionsvize Wiese meinte, es sei höchste Zeit, dass das Gesetz in Kraft trete. Die klare Botschaft an Demokratiefeinde und Hetzer könne nur lauten: Wir nehmen Eure Taten nicht hin und stellen uns Eurem Hass auf allen Ebenen entgegen.



Das bereits von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Gesetz war von Bundespräsident Steinmeier wegen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gestoppt worden. Dabei ging es um eine angestrebte Verpflichtung der Anbieter, Hasskomentare an das Bundeskriminalamt zu melden.

