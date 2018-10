Arbeitnehmer in Deutschland erhalten künftig ein Recht auf die Rückkehr von einer Teilzeitstelle in Vollzeit.

Der Bundestag stimmte am Nachmittag mehrheitlich für ein entsprechendes Gesetz. Es soll Beschäftigten größerer Betriebe von 2019 an ermöglichen, für ein bis fünf Jahre in Teilzeit zu gehen und danach wieder Vollzeit zu arbeiten. Bundesarbeitsminister Heil begrüßte die Entscheidung. Der SPD-Politiker sagte im Bundestag, das Gesetz sei ein Erfolg für Tausende von Menschen, da es dafür sorge, dass die Arbeit besser zum Leben passe und nicht umgekehrt.



Grüne und Linksfraktion kritisierten, zu viele Beschäftigte blieben ausgeschlossen. FDP und AfD bezeichneten die Regelungen als willkürlich und unklar. Das Gesetz gilt nur für Unternehmen mit mehr als 45 Beschäftigten. Mittlere Betriebe können Teilzeit-Vereinbarungen ablehnen, wenn bereits mehrere Beschäftigte in Brückenteilzeit arbeiten.